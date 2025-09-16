search icon



1. 投信累計買超 5 日的股票
華邦電 (2344-TW)、富邦金 (2881-TW)、強茂 (2481-TW)、金像電 (2368-TW)、國泰金 (2882-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
華邦電 (2344-TW)、富邦金 (2881-TW)、強茂 (2481-TW)、欣興 (3037-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
華邦電 (2344-TW)、富邦金 (2881-TW)、欣興 (3037-TW)、強茂 (2481-TW)、緯創 (3231-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
華邦電 (2344-TW)、富邦金 (2881-TW)、欣興 (3037-TW)、第一金 (2892-TW)、強茂 (2481-TW)


5. 投信當日 (15) 買超的股票
華邦電 (2344-TW)、富邦金 (2881-TW)、強茂 (2481-TW)、第一金 (2892-TW)、廣達 (2382-TW)
 

華邦電27.35+2.05%
富邦金89.6+0.90%
強茂73.3+1.52%
金像電459-2.13%
國泰金65.8+0.61%
欣興150+5.63%
緯創119.5+0.00%
第一金29.6+0.00%
廣達275-0.36%

