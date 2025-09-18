search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 華豐(2109)下週(9月25日)除息0.5元，預估參考價15.9元

鉅亨網新聞中心


華豐(2109-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(9月18日)收盤價16.40元計算，預估參考價為15.9元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

華豐(2109-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為橡膠.塑膠製品之製造.加工及內外銷.。有關上項之進出口業務.。經營上項附帶業務.。近5日股價下跌1.8%，集中市場加權指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 16.40 0.5 3.05% 0.0
2025/04/11 18.6 0.8 4.3% 0.0
2024/09/19 19.55 0.7 3.58% 0.0
2024/04/18 17.75 0.8 4.51% 0.0
2023/09/14 14.6 0.4 2.74% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25769.36+1.30%
華豐16.4+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty