盤後速報 - 華豐(2109)下週(9月25日)除息0.5元，預估參考價15.9元
鉅亨網新聞中心
華豐(2109-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(9月18日)收盤價16.40元計算，預估參考價為15.9元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
華豐(2109-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為橡膠.塑膠製品之製造.加工及內外銷.。有關上項之進出口業務.。經營上項附帶業務.。近5日股價下跌1.8%，集中市場加權指數上漲0.98%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|16.40
|0.5
|3.05%
|0.0
|2025/04/11
|18.6
|0.8
|4.3%
|0.0
|2024/09/19
|19.55
|0.7
|3.58%
|0.0
|2024/04/18
|17.75
|0.8
|4.51%
|0.0
|2023/09/14
|14.6
|0.4
|2.74%
|0.0
