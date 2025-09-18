大研生醫啟動股票分割一拆十方案 董座：藉此提升市場流動性

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 17:25

大研生醫 (7780-TW) 今 (18) 日召開法說會，除說明上市後資金運用規劃與未來營運展望外，也同步分享海外市場最新進度。董事長張家銘指出，日本市場自今年初正式啟動營運以來，表現持續強勁，第二季營收較第一季大幅成長 343.55%，展現海外布局的成果。而 2025 年的大研生醫總體營收及獲利並將成長。

大研生醫董事長張家銘。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，對於正式啟動股票分割一拆十計的畫，張家銘指出，將藉此提升市場流動性並擴大投資人參與。

昨天大研生醫天並董事會決議變更股票面額由 10 元變更爲 1 元，董事會決議並將於 11 月 6 日召開股東臨時會討論此一議案。大研生醫目前股本 8.1 億元，原股票面每股 10 元，發行股數爲 8100 萬 2417 股，如獲股東會通過變更股票面爲每股 1 元，發行股數則將變更爲 8 億 10,02 萬 4170 股。

大研生醫自今年 1 月正式啟動日本市場營運以來，已展現亮眼成績，第二季營收相較第一季成長 343.55%。林東慶總經理表示，對於日本市場前景持續樂觀，未來將加大投資力度，以深耕當地市場。

展望未來，林東慶強調，大研生醫掛牌上市後，將善用資本市場資源，規劃約 8 成資金投入台灣、日本與澳洲保健品市場的營運與投資併購；另約兩成資金將用於推動「大研大健康退休養生村」等新計畫，完整布局未來 10 年的樂齡照護藍圖。他表示，大研生醫的初衷是守護家人健康，未來更要成為亞洲健康領導品牌。

大研生醫總經理林東慶：上市籌資將有 2-3 成資金投資大研大健康養生村。(鉅亨網記者張欽發攝)

大研生醫在日本預計將主推魚油、益生菌、膠原蛋白、好睡眠芝麻 GABA 膠囊等重點產品。

大研生醫今天收盤價報 231.5 元，再創 9 月 9 日以來收盤新高價。

大研生醫 2025 年上半年營收 7.9 億元，毛利率 65.41%，年增 4.35 個百分點，稅後純益達 1.43 億元，年增 40.98 倍，創同期歷史新高，每股純益 2.4 元；大研生醫 2025 年第二季營收 4.55 億元，毛利率 64.52%，季減 2.1 個百分點，稅後純益 3880 萬元，每股純益 0.65 元。

同時，大研生醫 2025 年 8 月營收為 1.497 億元，月減 1.54%，年增 43.13%，1-8 月營收爲 10.86 億元，年增 52.24%。