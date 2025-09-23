【Joe’s華爾街脈動】全球AI趨勢助燃美股漲勢
Joe Lu
輝達企圖心成美股上漲焦點，債券殖利率攀升與美國政策風險值得關注
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 22 日 美東時間
摘要
- 在廣泛的 AI 樂觀情緒下，美國股市反彈，台股加權指數 (TAIEX) 則維持在歷史高點。
- 輝達 (NVIDIA) 的策略性投資計畫，在美國引發了一波由科技股引領的漲勢，卻也在台灣引發了對供應鏈的擔憂。
- 繼上週聯準會會議後，美國公債殖利率持續向上漂移，預示著一個較不寬鬆的利率環境，值得密切監控。
- 即將公布的美國個人消費支出 (PCE) 通膨數據是本週的關鍵報告，在價格壓力上升的預期中，它將形塑聯準會的下一步政策動向。
- 川普政府擬議的移民政策變革以及政府關門的威脅，為市場帶來了顯著的政治與經濟不確定性。
美國市場在長期的 AI 論述推動下走高，輝達 (NVIDIA) 的策略性資本承諾成為主要催化劑。(全文未完)
關於《Joe's 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
