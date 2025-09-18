出貨量增 泰金-KYQ3營收逐月走高帶動營運進一步走出谷底

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 11:12

全球家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 2025 年第二季因匯兌損失及需求觀望而陷入虧損，但公司在第三季因新開發窗簾產品獲確定訂單且將在第三季開始出貨，同時，水五金產品也在第三季放量出貨，營運可望出現季回升，也確定第二季爲全年谷底。

泰金-KY總經理許文誌。（鉅亨網記者張欽發攝）

泰金在 7 月及 8 月的營收連續走高，分別爲 1.2 億元及 1.39 億元，法人估在 9 月營收還會有因新品及水五金出貨挹注再推升進一步營收向上，第三季營收將明顯較第二季營收 3.08 億元成長，且新料號產品出貨成長有利推升獲利，並有利於擺脫第二季的虧損。

泰金 - KY2025 年第二季營收 3.08 億元，毛利率 33.98%，季增 3.01 個百分點，年增 0.9 個百分點，稅後虧損 4651 萬元，較去年同期牌盈轉虧，單季每股虧損 1.21 元；泰金 - KY2025 年上半年營收 7.09 億元，毛利率 32.27%，年減 2.71 個百分點，上半年稅後純益 5672 萬元，年減 74.16%，每股純益 1.48 元。

泰金 - KY 在 2025 年第二季單季因台幣大幅升值影響，業外產生將近 1.2 億元的匯兌損失，加上部分客戶因關稅因素對產品需求觀望，新舊客戶及產品過渡期影響，營收較去年第二季減少約 13.5%，導致單季呈現虧損 4,600 萬元，每股虧損 1.21 元。