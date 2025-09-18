尋找高股息標的利器 國泰證「台股庫存含息報酬率」功能新上線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-18 12:15

2025 年全球金融市場受到川普關稅衝擊，波動加劇，國泰證券今 (18) 日指出，觀察到投資人為因應市場的不確定性，開始積極尋求具「穩定現金流」的資產配置，因此，為協助客戶全面掌握股息投資效益，全新推出「台股庫存含息報酬率」功能。

國泰證「台股庫存含息報酬率」功能新上線。(圖：國泰證提供)

國泰證說明，全新「台股庫存含息報酬率」功能的亮點為，可一鍵自由切換、支援現股、定期定額和融資等多元庫存類別，一眼掌握完整績效，

據證交所統計，今年 8 月有四檔受益人數破百萬的 ETF 標的，其中三檔皆是高股息 ETF 1 ，可見投資人除了關心資本利得，更期待股息帶來的長期回饋。

國泰證進一步說明，推出全新「台股庫存含息報酬率」功能後，投資人可於國泰證券 App 一鍵自由切換「含息」、「不含息」模式，依自身投資策略，靈活檢視更貼近真實的庫存績效；其次，「含息報酬率」功能可支援多元庫存類別，不論現股、定期定額、融資皆囊括其中；最後，只要持有的庫存有配息紀錄，自 2015 年起的完整配息資料皆自動納入計算，且庫存賣出後，系統也會同步更新變動後的配息金額，讓投資損益更貼近真實報酬。

反觀過往傳統介面，存股族只看得到帳面損益，容易忽略每年或每季配息累積的實際回報，難以全面評估投資成果。