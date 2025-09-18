上半年中國造船業利潤激增70% 景氣指數創歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-18 10:05

‌



中國國際海事會展記者會現場。（圖：界面新聞）

據《界面新聞》報導，船舶出口同樣保持良好勢頭。據譚乃芬介紹，上半年中國船舶出口金額達 1,760.4 億元，年增 20%。

‌



上半年，全國規模以上船舶工業企業營業收入利潤率創歷史新高，達 9.71％。

譚乃芬表示，一方面，上半年骨幹船企生產效率提高，完工量按修正總噸計算增幅高於載重噸 8.2 個百分點。

同時，市場相關價格要素均在高點，保持小幅震盪走勢，如核心原材料船用 20 mm 規格鋼板價格與年初基本持平、6 mm 規格鋼板價格上漲 3%，克拉克森新船價格指數高點盤整在 187 點上下。

上半年，儘管三大造船指標兩降一升，中國仍繼續領跑全球。三大造船指標分別是造船完工量、新接訂單量和手持訂單量，是衡量一個國家或地區造船工業發展規模、水準和市場景氣的最核心數據。

中國船協發布的數據顯示，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別佔世界總量 51.7%、68.3% 和 64.3%，以修正總噸計分別佔世界總量 47.2%、64.0% 和 57.6%，保持全球第一。

具體來看，上半年全國造船完工量 2,413 萬載重噸，年降 3.5%；新接訂單量 4,433 萬載重噸，下降 18.2%；截至 6 月底，手持訂單量 2.3454 億載重噸，躍增 36.7%。

其中，出口船舶分別佔全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的 89.6%、89.5% 和 93.2%。

綠色低碳化方面，譚乃芬說，今年上半年，中國新接綠色船舶訂單國際市場份額達到 68.8%，實現主流船型全覆蓋。

同期，中國造船行業景氣指數創歷史新高。

譚乃芬表示，上半年中國造船行業景氣指數為 161 點，行業正處於高度景氣區間。

中國造船行業景氣指數由中國船舶工業行業協會編制，全面反映船舶工業企業發展情況和行業運行狀況。