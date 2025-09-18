鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-18 08:35

阿根廷金融市場周三 (17 日) 遭遇關鍵轉折點，披索匯率首次突破政府與 IMF 協議設定的交易區間上限，迫使中央銀行緊急動用外匯儲備干預市場，此事標誌著總統米萊推行的經濟改革政策面臨嚴峻挑戰。

米萊經濟實驗亮紅燈！阿根廷披索首度貶破「官方天花板」央行急砸5300萬美元護盤（圖：Shutterstock）

披索周三兌美元匯率走貶近 0.4%，收盤達 1 美元兌 1474.5 披索，正式突破 1474.345 的官方上限。儘管阿根廷央行隨後披露拋售 5300 萬美元儲備進行干預，但當晚發出的聲明試圖淡化事件嚴重性，稱內部計算上限應為 1474.5 披索，引發市場對官方數據透明度的質疑。

這次匯率突破發生在米萊政府強化外匯管制的特殊時期。為遏止資本外流，當局近期密集推出管控措施。

上月底，阿根廷政府要求商業銀行不得在月底增加外匯部位，並將於 12 月實施更嚴格的淨外匯部位限制，本月中證券監理機構又禁止券商透過披索回購協議融資購買美元。

布宜諾斯艾利斯諮詢機構 Outlier 經濟學家 Juan Manuel Truffa 直言，這些舉措事實上是外匯管制的進一步升級。

市場分析指出，匯率防線失守揭露了新經濟政策的脆弱性。根據阿根廷 4 月與 IMF 達成的 200 億美元援助協議，披索交易區間允許每月 1% 的漸進式擴大，但突破上限後的直接干預將加速消耗本已有限的外匯存底。

資產管理公司 Vontobel 投資經理 Thierry Larose 示警，維持現有區間恐導致「在經濟衰退風險中耗盡外匯存底」，建議透過擴大匯率浮動空間、降低利率來平衡財政可持續性。

數據顯示，阿根廷央行此次干預動用的 5300 萬美元儲備，是自新匯率框架實施以來的首次公開市場操作。

當前政策困境在政治層面持續發酵。隨著首都布宜諾斯艾利斯 (佔全國人口 40%) 選舉臨近，米萊領導的自由黨正面臨民意考驗。

阿根廷政府先前透過債券展期和提升商業銀行存準率等措施暫時穩定了市場流動性，但這些操作同時加劇了銀行體系壓力。