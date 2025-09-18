焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報97.018點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間18日04:20，美元指數上漲0.39點漲幅達0.4%，暫報97.018點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.54%
- 近 1 週：-0.44%
- 近 3 月：-0.83%
- 近 6 月：-6.16%
- 今年以來：-10.29%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.18
|-0.45%
|美元/日元
|147.02
|0.39%
|英鎊/美元
|1.36
|-0.15%
|美元/加幣
|1.38
|0.26%
|美元/瑞典克朗
|9.31
|0.91%
|美元/瑞郎
|0.79
|0.34%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報96.907點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報97.942點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報98.165點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報97.828點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇