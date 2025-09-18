search icon



焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報97.018點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間18日04:20，美元指數上漲0.39點漲幅達0.4%，暫報97.018點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.54%
  • 近 1 週：-0.44%
  • 近 3 月：-0.83%
  • 近 6 月：-6.16%
  • 今年以來：-10.29%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.18 -0.45%
美元/日元 147.02 0.39%
英鎊/美元 1.36 -0.15%
美元/加幣 1.38 0.26%
美元/瑞典克朗 9.31 0.91%
美元/瑞郎 0.79 0.34%

文章標籤

焦點速報美元指數

