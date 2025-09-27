search icon



焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報98.149點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間27日03:00，美元指數下跌0.4點跌幅達0.41%，暫報98.149點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.57%
  • 近 1 週：+0.53%
  • 近 3 月：+0.16%
  • 近 6 月：-6.08%
  • 今年以來：-9.78%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.17 0.38%
美元/日元 149.45 -0.20%
英鎊/美元 1.34 0.53%
美元/加幣 1.39 0.04%
美元/瑞典克朗 9.4 -0.45%
美元/瑞郎 0.8 -0.29%

美元指數98.182-0.38%
歐元/美元1.1701+0.35%
美元/日元149.49-0.17%
英鎊/美元1.3400+0.48%
美元/加幣1.3942+0.08%
美元/瑞典克朗9.3966-0.50%
美元/瑞郎0.7975-0.28%

