焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報98.149點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間27日03:00，美元指數下跌0.4點跌幅達0.41%，暫報98.149點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.57%
- 近 1 週：+0.53%
- 近 3 月：+0.16%
- 近 6 月：-6.08%
- 今年以來：-9.78%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.17
|0.38%
|美元/日元
|149.45
|-0.20%
|英鎊/美元
|1.34
|0.53%
|美元/加幣
|1.39
|0.04%
|美元/瑞典克朗
|9.4
|-0.45%
|美元/瑞郎
|0.8
|-0.29%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.273點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.42%，報97.672點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報97.746點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報97.265點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇