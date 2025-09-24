search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.42%，報97.672點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間24日18:20，美元指數上漲0.41點漲幅達0.42%，暫報97.672點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.39%
  • 近 1 週：+0.69%
  • 近 3 月：-1.07%
  • 近 6 月：-6.49%
  • 今年以來：-10.28%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.18 -0.45%
美元/日元 148.35 0.54%
英鎊/美元 1.35 -0.30%
美元/加幣 1.39 0.26%
美元/瑞典克朗 9.36 0.48%
美元/瑞郎 0.79 0.41%

文章標籤

焦點速報美元指數

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.8470.60%
歐元/美元1.1742-0.62%
美元/日元148.71+0.79%
英鎊/美元1.3451-0.50%
美元/加幣1.3885+0.36%
美元/瑞典克朗9.3989+0.87%
美元/瑞郎0.7947+0.47%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty