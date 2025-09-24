焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.42%，報97.672點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日18:20，美元指數上漲0.41點漲幅達0.42%，暫報97.672點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.39%
- 近 1 週：+0.69%
- 近 3 月：-1.07%
- 近 6 月：-6.49%
- 今年以來：-10.28%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.18
|-0.45%
|美元/日元
|148.35
|0.54%
|英鎊/美元
|1.35
|-0.30%
|美元/加幣
|1.39
|0.26%
|美元/瑞典克朗
|9.36
|0.48%
|美元/瑞郎
|0.79
|0.41%
