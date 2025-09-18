鉅亨網新聞中心 2025-09-18 09:23

彭博 16 日引述消息人士報導，馬雲將強勢回歸阿里巴巴 (09988-HK) ，當晚就被直擊現身在阿里 B 區 HHB 酒吧，由高管邵曉鋒陪同。

馬雲傳強勢回歸掌舵 現身園區酒吧眾人呼喊「馬老師」。(圖截自微博)

從流出的照片與影片可見，馬雲身穿深色上衣、白色短褲，頭戴白色鴨舌帽，看起來心情不錯。馬雲被發現後，酒吧內眾人大喊「馬老師」並拍照，馬雲揮手致意後戴上口罩。

根據彭博報導，馬雲馬雲近來積極參與公司決策，是 5 年來介入程度最強。阿里內部留言板貼有「MAGA」標語，即「Make Alibaba Great Again」（讓阿里再次偉大），反映公司高層對馬雲回歸寄予厚望，以及阿里的雄心壯志。

儘管阿里巴巴官方並未證實馬雲是否擔任任何正式職位，但他無形的手已在公司多項重大決策中展現影響力。

最顯著的例子是，他在阿里巴巴決定投入高達 500 億人民幣（約 70 億美元）的巨額補貼以對抗京東 (JD-US) 和美團 (Meituan) 等電商對手的決策中，扮演了關鍵角色。

馬雲的回歸，被視為中國科技業可能重獲北京青睞的信號。然而，馬雲的回歸也伴隨著挑戰。

如今的電商市場競爭異常激烈，阿里巴巴已不再擁有過去高達 85% 的市場主導地位。他所推動的「補貼戰」策略，可能再次引發監管機構的關注，因當局希望杜絕其所謂的「惡意補貼」。在公司內部，馬雲雖無官方頭銜，但其權威性也讓部分員工對權力結構感到困惑。