台股IPO抽籤熱 永豐金證券大戶投推「智慧申購」
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股在 AI 和科技雙題材推升下屢創新高，抽籤股也一波波登場，永豐金證券致力走在數位科技券商之先，今 (17) 日宣布再推出「智慧申購」功能，讓出差沒網路、或是工作太忙無法隨時盯盤的投資人，都不用怕錯過抽潛力新股機會。
永豐金證券說明，自 8 月中以來，至少有十多檔熱門抽籤股登場，成為投資圈盛事，以總合格件數來看，這段期間大研生醫 (7780-TW)、精成科 (6191-TW)、中華資安 (7765-TW) 等抽籤股都相當熱門；以圈存金額來看，新代 (7750-TW)、禾榮科 (7799-TW) 等也吸引大批抽籤族熱情參與。
據永豐金證券內部用戶資料顯示，過往積極參與申購客戶態樣，包括 40 歲以下，以及證券戶齡 3 年以下，波段族與存股族皆有，而 40 歲以下年齡中，不乏忙碌上班族，甚至常需出國出差，忙碌起來，易錯過抽紅包股時機。
為解決股民的抽籤痛點，永豐金證券宣布自動股票抽籤「智慧申購」功能登場，只要是大戶投 APP 用戶，提前設定抽籤條件，並在交割帳戶放足夠圈存款，系統就符合用戶設定的監控抽籤條件下，自動幫忙抽籤，功能長達三個月內不中斷執行。
而設定步驟如下，(1) 打開大戶投 APP，點選總覽的「股票抽籤」捷徑，再選擇「智慧申購」功能；(2) 先簽署再立即設定「申購金額上限」、「價差期待」、「張數設定」等多種條件；(3) 決定由系統自動送出委託，或僅接收通知提醒，並於交割帳戶放足夠圈存款。
永豐金證券大戶投 APP 月活躍用戶今年以來已較去年同期成長近 15%，拚隨時優化平台，助投資人用輕鬆工具參與投資市場。
