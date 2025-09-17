鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-17 17:39

‌



台北股市今 (17) 日在台積電 (2330-TW) 高檔大幅震盪、 PCB 族群拉回下，下跌 191.39 點，收盤報 25438.25 點，盤中類股快速輪動，終場仍守住 5 日線，市場成交值 4283.61 億元，較昨日呈現萎縮。三大法人同步賣超共 114.34 億元。法人集中買超記憶體、面板個股，而外資則本月以來首度賣超台積電。

外資中止連11買調節57億元 期貨空單大增 9月以來首度出脫台積電。(鉅亨網記者張欽發攝)

‌



其中，華邦電 (2344-TW) 獲三大法買超 71426 張，而群創 (3481-TW) 三大法買超 20768 張。而今日外資在本月以來首度賣台積電 4367 張，提款 55.38 億元，今天外資及投信合計賣超台積電 4928 張。

今天在現貨貨市場部分，集中市場外資中止連 11 買，轉為賣超 57.34 億元，投信賣超 51.14 億元， 自營商賣超 5.86 億元；在期貨市場部分，今天外資交易口數淨額空單大增 3375 口 ，未平倉口數淨額增爲 18862 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股爲，華邦電、友達、南亞科、力積電、群創、聯電、彩晶、緯創、康霈 *、元大金；今天外資在集中市場賣超較多的個股爲永豐金、佳能、彰銀、國巨 *、第一金、台積電、燿華、長榮航、台船、國泰金。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲，永豐金、華邦電、興富發、華南金、南亞科、達麗、國巨 *、旺宏、強茂、第一金；今天投信在集中市場賣超較多的個股爲，聯電、華航、台新新光金、聯強、仁寶、臻鼎 - KY、凱基金、宏碁、京城銀、和碩。

今天自營商在集中市場買超較多的個股爲，華邦電、南亞科、群創、宏達電、力積電、友達、國巨 *、仁寶、燿華；今天自營商在集中市場賣超較多的個股爲，鴻海、大成鋼、台塑、佳能、景碩、光寶科、強茂、新興、台玻、光罩。