2025永續博覽會 長榮航唯一參展航空公司

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-11 18:48

‌



2025 亞太永續博覽會今 (11) 日起在台北世貿一館盛大登場，長榮航 (2618-TW) 是唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，展出減碳策略與行動，包括引進 AeroSHARK 仿生薄膜技術、永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 使用和最新環保機上用品等多項節油減碳措施，全面展現低碳創新的成果與實踐。

長榮航總經理孫嘉明。(圖：長榮航提供)

圖：長榮航提供。

‌



長榮航說明，此次參展規劃六大主題，包括淨零碳排放策略、永續航空燃油 (SAF) 製作歷程、仿生科技 AeroSHARK、航空盤櫃再生利用、機上環保服務用品和社會參與及行動。

為提升觀展民眾體驗感受，長榮航將 AeroSHARK 薄膜與 SAF 製程階段原料搬進展覽現場，透過志工導覽解說與互動，讓民眾更加了解各項技術所帶來的節油效益，傳達長榮航在航空業減碳的重要角色與使命。

同時，長榮航憑藉持續深耕社會公益與推動創新設計的努力，以關注發展遲緩兒童的《讓我伴你飛－兒童早期療育關注支持計劃》以及航空盤櫃再生設計競賽《再生之鋁，飛淨未來》兩項支持聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 行動，榮獲「2025 第五屆 TSAA 台灣永續行動獎」金級肯定，活動紀錄片更獲得「2025 第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影金獎與銅獎殊榮。

長榮航空已連續 10 年榮獲 SKYTRAX 五星級肯定，今年更深化低碳運輸與永續服務，即將全新推出的商務艙 Maison Kitsuné 睡衣含 50% rPET 回收塑料，過夜包內瓶罐也選用 PCR(Post-Consumer Recycled Plastic) 消費後回收塑料製成，讓旅客在舒適旅程中也能共同守護環境。

在邁向淨零碳排同時，長榮航將永續精神延伸至供應鏈合作與管理，4 月加入國際航空運輸協會 (IATA) 推動的整合性永續專案 (Integrated Sustainability Program, ISP) 試行計劃，成為東亞地區首家參與此專案的航空公司，此次導入永續採購（Sustainable Procurement) 認證，以 ISO 20400 為框架建立制度化的責任採購流程，協助強化航空業的永續治理與供應鏈韌性。

在能源轉型方面，長榮航日前與台塑石化簽署合作備忘錄，規劃五年內採購 2 萬噸 SAF，預估減碳逾 5 萬噸。