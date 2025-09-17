search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 山富(2743)次交易(18)日除權息5元，參考價86.15元

鉅亨網新聞中心


山富(2743-TW)次交易(18)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利3元，合計股利5元。

首日參考價為86.15元，相較今日收盤價114.00元，權息值合計為27.85元，股息殖利率1.75%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 114.00 2.0 1.75% 3.0
2024/08/29 117.5 3.0 2.55% 0.0
2020/09/04 15.2 0.8 5.26% 0.0
2019/07/18 16.47 0.8 4.86% 0.0
2018/07/04 21.97 1.2 5.46% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
山富114+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty