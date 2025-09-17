盤後速報 - 山富(2743)次交易(18)日除權息5元，參考價86.15元
山富(2743-TW)次交易(18)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利3元，合計股利5元。
首日參考價為86.15元，相較今日收盤價114.00元，權息值合計為27.85元，股息殖利率1.75%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/18
|114.00
|2.0
|1.75%
|3.0
|2024/08/29
|117.5
|3.0
|2.55%
|0.0
|2020/09/04
|15.2
|0.8
|5.26%
|0.0
|2019/07/18
|16.47
|0.8
|4.86%
|0.0
|2018/07/04
|21.97
|1.2
|5.46%
|0.0
