盤後速報 - 恒耀國際(8349)次交易(17)日除權1元，參考價45.82元
鉅亨網新聞中心
恒耀國際(8349-TW)次交易(17)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。
首日參考價為45.82元，相較今日收盤價50.40元，權值合計為4.58元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|50.40
|0.0
|0.0%
|0.9987
|2025/06/27
|53.1
|1.9974
|3.76%
|0.0
|2024/09/05
|72.4
|0.0
|0.0%
|0.9865
|2024/04/10
|67.5
|1.4981
|2.22%
|0.0
|2023/09/06
|61.9
|0.0
|0.0%
|0.9961
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(9月17日)除權1元，預估參考價45.41元
- 盤後速報 - 恒耀國際(8349)次交易(27)日除息2元，參考價51.1元
- 盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(6月27日)除息2元，預估參考價49.9元
- 恒耀國際8月營收8.90億元年減19.57% 1—8月達73.98億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇