鉅亨速報

盤後速報 - 恒耀國際(8349)次交易(17)日除權1元，參考價45.82元

鉅亨網新聞中心


恒耀國際(8349-TW)次交易(17)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。

首日參考價為45.82元，相較今日收盤價50.40元，權值合計為4.58元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 50.40 0.0 0.0% 0.9987
2025/06/27 53.1 1.9974 3.76% 0.0
2024/09/05 72.4 0.0 0.0% 0.9865
2024/04/10 67.5 1.4981 2.22% 0.0
2023/09/06 61.9 0.0 0.0% 0.9961

台股台股除權息台股盤後盤後速報

