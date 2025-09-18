search icon



盤後速報 - 潤隆(1808)下週(9月25日)除息2元，預估參考價29.65元

鉅亨網新聞中心


潤隆(1808-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(9月18日)收盤價31.65元計算，預估參考價為29.65元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

潤隆(1808-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。近5日股價上漲1.43%，集中市場加權指數上漲0.98%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/25 31.65 2.0 6.32% 0.0
2024/09/26 119.5 3.0 2.51% 12.0
2023/09/26 92.7 0.6 0.65% 0.0
2022/09/26 72.0 2.0 2.78% 1.5
2021/09/24 59.8 0.2 0.33% 0.6

台股台股除權息台股盤後盤後速報

