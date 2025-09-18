盤後速報 - 潤隆(1808)下週(9月25日)除息2元，預估參考價29.65元
潤隆(1808-TW)下週(9月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(9月18日)收盤價31.65元計算，預估參考價為29.65元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
潤隆(1808-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。近5日股價上漲1.43%，集中市場加權指數上漲0.98%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/25
|31.65
|2.0
|6.32%
|0.0
|2024/09/26
|119.5
|3.0
|2.51%
|12.0
|2023/09/26
|92.7
|0.6
|0.65%
|0.0
|2022/09/26
|72.0
|2.0
|2.78%
|1.5
|2021/09/24
|59.8
|0.2
|0.33%
|0.6
