盤後速報 - 山富(2743)下週(9月18日)除權息5元，預估參考價81.15元
鉅亨網新聞中心
山富(2743-TW)下週(9月18日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利3元，合計股利5元。
以今日(9月11日)收盤價107.50元計算，預估參考價為81.15元，權息值合計為26.35元，股息殖利率1.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
山富(2743-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為團體、客製化旅遊、機票、訂房、自由行、高鐵假期、企業差旅等。團體旅行包括出境旅遊、入境旅遊、國內旅遊和遊覽車接送服務。近5日股價上漲2.75%，櫃買市場加權指數上漲2.71%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/18
|107.50
|2.0
|1.86%
|3.0
|2024/08/29
|117.5
|3.0
|2.55%
|0.0
|2020/09/04
|15.2
|0.8
|5.26%
|0.0
|2019/07/18
|16.47
|0.8
|4.86%
|0.0
|2018/07/04
|21.97
|1.2
|5.46%
|0.0
