search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 山富(2743)下週(9月18日)除權息5元，預估參考價81.15元

鉅亨網新聞中心


山富(2743-TW)下週(9月18日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利3元，合計股利5元。

以今日(9月11日)收盤價107.50元計算，預估參考價為81.15元，權息值合計為26.35元，股息殖利率1.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

山富(2743-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為團體、客製化旅遊、機票、訂房、自由行、高鐵假期、企業差旅等。團體旅行包括出境旅遊、入境旅遊、國內旅遊和遊覽車接送服務。近5日股價上漲2.75%，櫃買市場加權指數上漲2.71%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 107.50 2.0 1.86% 3.0
2024/08/29 117.5 3.0 2.55% 0.0
2020/09/04 15.2 0.8 5.26% 0.0
2019/07/18 16.47 0.8 4.86% 0.0
2018/07/04 21.97 1.2 5.46% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25215.71+0.09%
山富107.5-4.02%

延伸閱讀



Empty