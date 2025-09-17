鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-17 15:02

‌



行政院長卓榮泰今（17）日接見「日本台灣交流協會」會長隅修三一行時表示，台日同處天災頻仍地區，防減災是未來合作重要課題，同時也要加強高科技產業合作，以強化雙邊關係。此外最重要的仍是維護整個印太地區的和平穩定，期盼雙方早日簽署「台日自由貿易協定」（FTA）或「經濟夥伴協定」（EPA），為台日雙方創造互利雙贏契機，促進區域繁榮和平。

卓榮泰接見日台交流協會會長 盼簽FTA或EPA深化高科技合作 共守印太和平。（鉅亨網資料照）

卓榮泰致詞時首先誠摯歡迎隅修三首度以「日本台灣交流協會」會長身分訪台，台灣與日本共享民主、自由、人權、法治等普世價值，長久以來雙方擁有深厚的歷史淵源，未來可望為台日在各領域合作奠下更好基礎，持續向上發展。

‌



卓榮泰提到，台日另一項重要合作領域是高科技產業，台積電在熊本設廠的成功案例，已成為世界各國借鏡模式，但台日合作基礎非外國所能輕易學習。日本在材料與設備方面的實力足以帶領全世界進步，而台灣在製造、研發及產業鏈供應上，已成為各國積極合作的夥伴，相信台日雙方在此基礎上將可產生更大互補效果，期盼雙方進一步透過高科技領域的合作，強化雙邊關係。

卓榮泰表示，為保障台日人民情誼與產業交流，最重要的仍是維護整個印太地區的和平穩定。他特別感謝日方在「七大工業國組織」（G7）外長會議、「四方安全對話」（Quad）外長會議及其他國際場合中皆一再強調，維護台海和平穩定是國際自由民主陣營共同的戰略目標

卓榮泰強調，台日雙方擁有和平穩定的共同信念，期盼未來借重日台協會在日本財經界豐富的經驗及影響力，加速促進台日經貿交流合作，早日簽署「台日自由貿易協定」（FTA）或「經濟夥伴協定」（EPA），為台日雙方創造互利雙贏契機，共同強化安全韌性，促進區域繁榮和平，日漸提升台日友好關係。

隅修三致詞時表示，他於今年 6 月 20 日履任新職，擔任「日本台灣交流協會」會長，希望未來能夠加強日台雙方在各領域關係。他指出，當前國際情勢相當不穩定，未來發展也極難預料，包括長期信任的國際貿易投資體制已增添許多不確定因素。

此外，隅修三提到，日台當前面臨許多難以解決的問題，包括颱風與地震等自然災害侵擾。2011 年發生東日本大地震時，他正位於災區第一線進行救災，當時看見台灣率世界各國之先，第一時間給予日本諸多援助，令他不禁感動落淚，並盼藉此場合再度向台灣各界致謝。