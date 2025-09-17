合勤科技無人機防禦系統結合攔截機及電子干擾系統 打造低成本技術

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-17 16:06

‌



合勤控 (3704-TW) 旗下合勤科技今 (17) 日發表最新無人機防禦系統，將在國防航太展展出。這是一套結合多層次技術的整體解決方案，專為應對日益嚴重的各式無人機威脅而量身打造，以低成本反制無人機威脅。系統包含主動與被動雷達偵測，資訊由後端控制平台整合，再指揮干擾機定向干擾軟殺或由攔截無人機進行攔截硬殺。

合勤科技推出無人機防禦系統 結合攔截機及電子干擾系統打造低成本技術。(圖：shutterstock)

在主動雷達方面，採用高精度 X - 波段 AESA 雷達技術，具備電子掃描與凝視模式，能主動搜尋並追蹤各類空中目標，實現即時偵測與威脅評估。對微小無人機能偵測到 4 公里以上距離，而對如伊朗見證者類自殺無人機，則可偵測到十幾公里以上。被動雷達則透過監測環境中的電磁波發射源，達成隱匿式偵測無人機，並有攜帶型可以攜帶使用。

‌



被動雷達可偵測的頻率範圍為 400 MHz 到 6 GHz，涵蓋所有商用與軍用通訊頻率，更能偵測追蹤高跳速的跳頻通訊，並能量測信號源的角度方位，準確到 1.5 度以內。

電子干擾系統為軟殺防禦方案的核心組件，能智慧干擾無人機的通訊和導航系統，打斷其訊號傳輸，使其失控，並可做誘騙攻擊 (spoofing attack)，欺騙其 GPS 定位，促使無人機墜毀、停止作業或自動返航，大幅度降低無人機入侵的風險。

合勤研發干擾機由高功率的多天線陣列組成，由控制平台決定干擾頻率、頻寬與方向，指揮干擾機電子控制高功率干擾波束方向，攻擊目標無人機，並藉由被動雷達追蹤且干擾軍規專用的跳頻通訊。

除了軟殺技術外，合勤也有兩種以低成本無人機攔截敵方無人機的技術，首先，針對於小型旋翼無人機或光纖無人機，合勤開發的攔截無人機，可破壞對方無人機的旋翼、機身、光纖等部件，且可重複使用，有效降低成本，並配有配有 AI 智慧辨識終端導引，可自主辨識目標並決定反制行動，提升藍準的精準度

針對大型無人機，合勤發展有子彈型高速攔截無人機，有成本低、體積小優勢，並以 AI 智慧終端導引辨識追蹤並撞擊目標，成本低但同樣精準，攔截距離可至十幾公里。