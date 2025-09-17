search icon



盤中速報 - 恆生科技指數上漲243.47點至6321.13點，漲幅4.01%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間17日01:21，恆生科技指數上漲243.47點（或4.01%），暫報6321.13點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.27%
  • 近 1 月：+9.64%
  • 近 3 月：+14.67%
  • 近 6 月：+3.35%
  • 今年以來：+36.02%

焦點個股


農產品相關概念領漲+6.44%。其中 從玉智農(00875-HK) 上漲 33.82% ; 中國萬天控股(01854-HK) 上漲 27.69% ; 大成玉米集團(03889-HK) 上漲 11.11% 。

大中華區概念領漲+3.76%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 7.33% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 3.4% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 3.14% 。

從玉智農0.465+36.8%
中國萬天控股0.830+27.7%
大成玉米集團0.104+15.6%
ＸＬ二南方恒科7.105+8.56%
ＦＬ二南方國指3.976+4.08%
ＦＬ二南方恒指6.600+3.61%

