盤中速報 - 恆生指數上漲503.92點至25723.94點，漲幅2%
截至台北時間24日01:27，恆生指數上漲503.92點（或2%），暫報25723.94點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.41%
- 近 1 月：-2.88%
- 近 3 月：-0.47%
- 近 6 月：+6.86%
- 今年以來：+28.52%
焦點個股
廣播概念領漲+3.80%。其中 嘉鼎國際集團(08153-HK) 上漲 19.12% ; 貝森金融(00888-HK) 上漲 3.8% ; 電視廣播(00511-HK) 上漲 1.28% 。
汽車零售概念領漲+3.27%。其中 和諧汽車(03836-HK) 上漲 8.33% ; 利時集團控股(00526-HK) 上漲 5.62% ; 美東汽車(01268-HK) 上漲 5.13% 。
