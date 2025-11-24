search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

盤中速報 - 恆生指數上漲503.92點至25723.94點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日01:27，恆生指數上漲503.92點（或2%），暫報25723.94點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.41%
  • 近 1 月：-2.88%
  • 近 3 月：-0.47%
  • 近 6 月：+6.86%
  • 今年以來：+28.52%

焦點個股


廣播概念領漲+3.80%。其中 嘉鼎國際集團(08153-HK) 上漲 19.12% ; 貝森金融(00888-HK) 上漲 3.8% ; 電視廣播(00511-HK) 上漲 1.28% 。

汽車零售概念領漲+3.27%。其中 和諧汽車(03836-HK) 上漲 8.33% ; 利時集團控股(00526-HK) 上漲 5.62% ; 美東汽車(01268-HK) 上漲 5.13% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數廣播汽車零售

相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數25720.51+1.98%
嘉鼎國際集團0.850+25.0%
貝森金融0.082+3.80%
電視廣播3.160+1.28%
和諧汽車0.910+8.33%
利時集團控股0.094+5.62%
美東汽車1.650+5.77%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty