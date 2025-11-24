search icon



盤中速報 - 恆生科技指數上漲162.68點至5558.17點，漲幅3.02%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日02:24，恆生科技指數上漲162.68點（或3.02%），暫報5558.17點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.28%
  • 近 1 月：-9.34%
  • 近 3 月：-4.47%
  • 近 6 月：+2.83%
  • 今年以來：+23.82%

焦點個股


廣播概念領漲+5.47%。其中 嘉鼎國際集團(08153-HK) 上漲 23.53% ; 中國數字視頻(08280-HK) 上漲 9.18% ; 貝森金融(00888-HK) 上漲 3.8% 。

汽車零售概念領漲+3.45%。其中 新耀萊(00970-HK) 上漲 10% ; 和諧汽車(03836-HK) 上漲 9.52% ; 美東汽車(01268-HK) 上漲 5.77% 。


港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數廣播汽車零售

台股首頁我要存股
嘉鼎國際集團0.840+23.5%
中國數字視頻0.104+6.12%
貝森金融0.082+3.80%
新耀萊0.540+8.00%
和諧汽車0.910+8.33%
美東汽車1.620+3.85%

