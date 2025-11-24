盤中速報 - 恆生科技指數上漲162.68點至5558.17點，漲幅3.02%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日02:24，恆生科技指數上漲162.68點（或3.02%），暫報5558.17點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.28%
- 近 1 月：-9.34%
- 近 3 月：-4.47%
- 近 6 月：+2.83%
- 今年以來：+23.82%
焦點個股
廣播概念領漲+5.47%。其中 嘉鼎國際集團(08153-HK) 上漲 23.53% ; 中國數字視頻(08280-HK) 上漲 9.18% ; 貝森金融(00888-HK) 上漲 3.8% 。
汽車零售概念領漲+3.45%。其中 新耀萊(00970-HK) 上漲 10% ; 和諧汽車(03836-HK) 上漲 9.52% ; 美東汽車(01268-HK) 上漲 5.77% 。
