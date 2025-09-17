search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.84元，預估目標價為153元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.71元上修至8.84元，其中最高估值11.18元，最低估值6.92元，預估目標價為153元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值11.18(11.18)13.6614.46
最低值6.92(6.92)9.1310.52
平均值8.83(8.71)10.9512.34
中位數8.84(8.71)10.8512.33

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,126,560,1902,716,228,0002,964,455,000
最低值1,654,225,8001,882,321,1902,057,369,310
平均值1,983,724,7202,325,544,2702,511,908,570
中位數2,022,386,1202,349,787,4602,519,105,390

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6.114.084.013.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,049,255,781867,057,007984,619,156862,082,848

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
緯創119+0.85%
美元/台幣30.045-0.19%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty