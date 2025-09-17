鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至8.84元，預估目標價為153元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對緯創(3231-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.71元上修至8.84元，其中最高估值11.18元，最低估值6.92元，預估目標價為153元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.18(11.18)
|13.66
|14.46
|最低值
|6.92(6.92)
|9.13
|10.52
|平均值
|8.83(8.71)
|10.95
|12.34
|中位數
|8.84(8.71)
|10.85
|12.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,126,560,190
|2,716,228,000
|2,964,455,000
|最低值
|1,654,225,800
|1,882,321,190
|2,057,369,310
|平均值
|1,983,724,720
|2,325,544,270
|2,511,908,570
|中位數
|2,022,386,120
|2,349,787,460
|2,519,105,390
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.11
|4.08
|4.01
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,049,255,781
|867,057,007
|984,619,156
|862,082,848
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
