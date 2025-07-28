PayPal推出無縫跨境支付！讓你「走到哪、支付到哪」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-28 08:50

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PayPal推出無縫跨境支付。(圖：Shutterstock)

這項創新讓用戶無需切換應用或換匯，即可使用本地錢包輕鬆完成跨境支付，實現支付體驗如同本地消費般便利。

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PayPal World 的首批合作夥伴涵蓋中國微信支付跨境平台 Tenpay Global、印度統一支付接口（UPI）營運機構 NPCI International Payments Ltd.、美國 PayPal 及 Venmo，以及拉美最大金融科技公司 Mercado Pago。

PayPal 表示，該平台預計將覆蓋超過 20 億用戶，成為首個整合多國主流電子錢包的全球支付生態系統。

未來，使用 PayPal 或 Venmo 的用戶，無需開通當地支付服務或更換幣種，即可直接掃描當地商家的支付碼完成付款。舉例來說，美國遊客到中國旅遊，可以直接用 PayPal 掃描微信支付二維碼，支付過程快速且順暢，無需額外繁瑣手續。

PayPal 總裁兼 CEO Alex Chriss 表示：「PayPal World 是全球首個整合各大主流支付系統與電子錢包的平台。歷來跨境支付和匯款流程繁瑣，但該平台將連接全球近 20 億消費者和商家，實現一鍵支付。我們相信，此次創新將從根本上重塑全球支付格局。」

Tenpay Global CEO 楊文輝也指出：「我們很高興透過 PayPal World，為全球 PayPal 與 Venmo 用戶開通微信支付掃碼通道，未來將進一步深化跨境支付及匯款合作。」