鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-17 09:32

‌



據《路透社》報導，歐盟執委會發言人皮尼奧宣布，歐盟將於周三（17 日）批准對以色列實施新一輪制裁。

歐盟執委會出手，將進一步制裁以色列。（圖：Shutterstock）

皮尼奧說：「委員將對以色列採取一攬子措施，具體來說，是暫停歐盟與以色列協議中的某些貿易條款。」

‌



上周三，歐盟執委會主席馮德萊恩在歐洲議會全會上表示，加薩正在發生的人道主義危機，撼動世界良知，歐盟擬採取一系列新舉措，加以應對。

她在發言中介紹了歐盟擬採取的一系列新舉措，包括暫停對以色列的部分雙邊支持、對極端主義的部長和暴力定居者實施制裁、部分中止《歐盟 - 以色列聯系國協議》中與貿易相關的事項。

同時，歐盟還計劃設立「巴勒斯坦援助小組」。

馮德萊恩說：「人為製造的飢荒絕不能被用作戰爭的武器。這種情況必須立即停止。」她強調，歐洲「顯然需要做得更多」。

當地時間 9 月 15 日下午，以色列總理尼坦雅胡在財政部會議上承認，經濟正面臨日益嚴重的孤立。

他表示，隨著加薩地帶戰事持續，可能不得不走向自給自足經濟，必須更加自力更生。

他說，以色列的軍工產業發展可能已經受到阻礙，需進一步加強武器研發和生產能力。

他指責歐洲國家因大規模移民轉向反以立場，並取消軍售協議，但他強調相信以色列能擺脫孤立。