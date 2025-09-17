95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-17 08:03

美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。

上月底剛歡度95歲大壽的巴菲特。（圖：Shutterstock）

這場世紀之戰，也在串流媒體巨頭 Netflix 直播，吸引全球 4,100 萬人觀戰。

其中，也包括上月底剛歡度 95 歲大壽的巴菲特，他與幾位友人在奧馬哈的家中熬到深夜，見證了這一個歷史性時刻。

95 歲的巴菲特（通過發言人轉述）說：「我是克勞福德的超級粉絲，平常周六晚上我是絕不會熬到午夜以後，但這次我破例了。」

巴菲特與克勞福德是奧馬哈老鄉，兩人已經來往十年。

據巴菲特回憶，他去現場看過「六、七場」克勞福德的比賽。巴菲特說：「克勞福德就是純正奧馬哈人，他一有機會就強調自己的奧馬哈血統。」

巴菲特也曾將克勞福德的擂台技術比作穩健投資——先是在頭幾個回合試探對手，然後再制定策略。巴菲特稱，克勞福德很難被擊中，出拳也很重。

克勞福德上周六的勝利，也是他漫長職業生涯中最重要的一勝，他上調兩個級別去迎戰墨西哥明星，後者則被市場廣泛看好。

通常而言，升重拳手會在力量方面吃虧，但克勞福德並未顯露出這種短板，他持續牽制，消耗阿爾瓦雷斯，並在比賽後半程形成優勢。

克勞福德與巴菲特初識於 2015 年。克勞福德當時正在奧馬哈比賽，巴菲特被帶進更衣室打招呼。隔年，克勞福德受邀前往波克夏 (BRK.A-US) 辦公室，與巴菲特面談了一個小時。

巴菲特沒有提供任何投資建議，而是對克勞福德分享了幾句財富忠告，例如「錢總會來」、「別把錢當成你的全部」、「當你有了錢、要負起責任」等。

在克勞福德看來，他與身價超千億美元的巴菲特有一個突出共同點。克勞福德曾表示：「我倆都很摳門」。克勞福德舉例，巴菲特現在仍住在 1958 年以 3.15 萬美元購得的房子，這讓人「根本想不到他是個億萬富翁」。