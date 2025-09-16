search icon



焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報96.907點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間16日21:30，美元指數下跌0.4點跌幅達0.41%，暫報96.907點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.31%
  • 近 1 週：+0.10%
  • 近 3 月：-0.65%
  • 近 6 月：-5.95%
  • 今年以來：-10.08%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.18 0.51%
美元/日元 146.81 -0.36%
英鎊/美元 1.37 0.40%
美元/加幣 1.37 -0.26%
美元/瑞典克朗 9.25 -0.21%
美元/瑞郎 0.79 -0.74%

