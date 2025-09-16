焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報96.907點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日21:30，美元指數下跌0.4點跌幅達0.41%，暫報96.907點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.31%
- 近 1 週：+0.10%
- 近 3 月：-0.65%
- 近 6 月：-5.95%
- 今年以來：-10.08%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.18
|0.51%
|美元/日元
|146.81
|-0.36%
|英鎊/美元
|1.37
|0.40%
|美元/加幣
|1.37
|-0.26%
|美元/瑞典克朗
|9.25
|-0.21%
|美元/瑞郎
|0.79
|-0.74%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報97.942點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報98.165點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報97.828點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.632點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇