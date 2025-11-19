search icon



焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報99.957點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日23:10，美元指數上漲0.41點漲幅達0.41%，暫報99.957點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.17%
  • 近 1 週：+0.15%
  • 近 3 月：+1.45%
  • 近 6 月：-0.77%
  • 今年以來：-8.96%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.16 -0.23%
美元/日元 156.57 0.69%
英鎊/美元 1.31 -0.24%
美元/加幣 1.4 0.21%
美元/瑞典克朗 9.52 0.60%
美元/瑞郎 0.8 0.58%

