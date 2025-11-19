焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報99.957點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日23:10，美元指數上漲0.41點漲幅達0.41%，暫報99.957點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.17%
- 近 1 週：+0.15%
- 近 3 月：+1.45%
- 近 6 月：-0.77%
- 今年以來：-8.96%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.16
|-0.23%
|美元/日元
|156.57
|0.69%
|英鎊/美元
|1.31
|-0.24%
|美元/加幣
|1.4
|0.21%
|美元/瑞典克朗
|9.52
|0.60%
|美元/瑞郎
|0.8
|0.58%
