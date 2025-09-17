外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.8%，報1.1859元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日00:20，歐元/美元上漲0.0094點漲幅達0.8%，暫報1.1859點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.58%
- 近 1 週：+0.03%
- 近 3 月：+1.84%
- 近 6 月：+8.14%
- 今年以來：+13.62%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.88，本日上漲0.94%
- 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.34%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日上漲0.39%
