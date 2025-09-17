search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.8%，報1.1859元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間17日00:20，歐元/美元上漲0.0094點漲幅達0.8%，暫報1.1859點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.58%
  • 近 1 週：+0.03%
  • 近 3 月：+1.84%
  • 近 6 月：+8.14%
  • 今年以來：+13.62%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/加幣相關性0.79，本日上漲0.52%
  • 英鎊/美元相關性0.78，本日上漲0.41%
  • 澳元/美元相關性0.74，本日上漲0.21%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.88，本日上漲0.94%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.34%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日上漲0.39%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.1870+0.89%
加幣/美元0.7276+0.29%
英鎊/美元1.3661+0.45%
澳元/美元0.6684+0.26%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty