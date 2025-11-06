search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.43%，報99.769點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日21:40，美元指數下跌0.43點跌幅達0.43%，暫報99.769點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.16%
  • 近 1 週：+1.01%
  • 近 3 月：+1.46%
  • 近 6 月：+0.44%
  • 今年以來：-8.38%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.15 0.44%
美元/日元 153.43 -0.44%
英鎊/美元 1.31 0.60%
美元/加幣 1.41 -0.09%
美元/瑞典克朗 9.52 -0.32%
美元/瑞郎 0.81 -0.40%

文章標籤

焦點速報美元指數

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數99.853-0.35%
歐元/美元1.1528+0.32%
美元/日元153.31-0.52%
英鎊/美元1.3094+0.39%
美元/加幣1.4126+0.15%
美元/瑞典克朗9.6013+0.48%
美元/瑞郎0.8076-0.28%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty