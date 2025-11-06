焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.43%，報99.769點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日21:40，美元指數下跌0.43點跌幅達0.43%，暫報99.769點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.16%
- 近 1 週：+1.01%
- 近 3 月：+1.46%
- 近 6 月：+0.44%
- 今年以來：-8.38%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.15
|0.44%
|美元/日元
|153.43
|-0.44%
|英鎊/美元
|1.31
|0.60%
|美元/加幣
|1.41
|-0.09%
|美元/瑞典克朗
|9.52
|-0.32%
|美元/瑞郎
|0.81
|-0.40%
