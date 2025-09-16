鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.54元，預估目標價為129.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.51元下修至-1.54元，其中最高估值-0.77元，最低估值-2.65元，預估目標價為129.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.77(-0.77)
|0.64
|3.45
|4.39
|最低值
|-2.65(-2.65)
|-2.19
|0.59
|1.93
|平均值
|-1.63(-1.62)
|-0.42
|2.1
|3.19
|中位數
|-1.54(-1.51)
|-0.4
|2.08
|3.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.80億
|138.54億
|250.70億
|297.38億
|最低值
|50.50億
|108.93億
|157.01億
|203.54億
|平均值
|52.62億
|120.28億
|178.23億
|240.79億
|中位數
|52.52億
|119.33億
|174.77億
|231.12億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Google準備了十年！開啟對外銷售TPU、挑戰輝達在AI計算市場的霸主地位
- 〈美股盤後〉Alphabet市值達3兆美元 特斯拉勁揚 標普那指改寫新高
- 輝達當靠山！CoreWeave喜迎63億美元長約 股價一度飆漲8%
- 高盛2025年科技股盛會揭示了三大關鍵趨勢
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇