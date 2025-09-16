鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.54元，預估目標價為129.00元

search icon



Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-1.54元，預估目標價為129.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.51元下修至-1.54元，其中最高估值-0.77元，最低估值-2.65元，預估目標價為129.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.77(-0.77)0.643.454.39
最低值-2.65(-2.65)-2.190.591.93
平均值-1.63(-1.62)-0.422.13.19
中位數-1.54(-1.51)-0.42.083.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.80億138.54億250.70億297.38億
最低值50.50億108.93億157.01億203.54億
平均值52.62億120.28億178.23億240.79億
中位數52.52億119.33億174.77億231.12億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.07-1.28-2.02
營業收入1,583萬2.29億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCRWV

