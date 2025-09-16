鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-16 13:33

‌



2025 騰訊全球數位生態大會周二 (16 日) 登場，騰訊(00700-HK) 副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬宣布，旗下雲業務已經全面適配主流的國產晶片，持續積極參與和回饋開源社區，並透過異質運算平台整合多種晶片資源，對外提供高性價比的 AI 算力。

不甩美科技封鎖！騰訊雲宣布：全面配適中國製晶片。(圖:shutterstock)

騰訊在生態大會上公布多項人工智慧（AI）技術和產品最新進展，並宣布通過騰訊雲全面開放騰訊 AI 落地能力及優勢場景。

‌



邱躍鵬表示，騰訊雲深入參與開源貢獻，向 DeepSeek、vLLM、SGLang 等社群提交了多項最佳化技術。同時，騰訊雲端基礎設施已涵蓋全球 55 個可用區，部署 3,200 多個加速節點，為上萬款遊戲提供安全防護，在過去一年抵禦了同比增長 183% 的 DDoS 攻擊。

同時，騰訊雲端加速國際化佈局，並計畫在日本大阪和沙烏地阿拉伯新建可用區，目前全球已經設立 9 個技術支援中心，並獲得 400 多項專業認證。

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群執行長湯道生表示，騰訊將打造「智慧化」與「全球化」兩大效率引擎，協助企業穩健且永續成長。

智慧化方面，騰訊雲正式發布騰訊雲智能體戰略全景圖，開放 AI 能力、C 端和 B 端優勢場景，並推動 AI 導入廣告、遊戲、跨境雲服務等業務。

全球化方面，騰訊雲將從基礎設施、技術產品以及服務能力 3 個方向，助力企業扎根本地、拓展全球市場。「向智能化要產業效率，向全球化要收入規模」已成為企業增長的兩大核心動力。

據介紹，AI 已成為騰訊的「新業務基因」。騰訊元寶自上線以來提問量暴增，IMA 知識庫文件數突破 1 億份，QQ 瀏覽器 AI 用戶活躍數相較 4 月增加 17.8。