2025年瑞士IMD人才評比香港強升5名居全球第四 擠下星國成亞洲最佳人才吸引地

2025-09-16

根據瑞士洛桑國際管理發展學院 (IMD) 近日發表的《2025 年世界人才排名》顯示，香港排名大幅上升，由去年的第九位躍升至全球第四，創史上最高紀錄，位居亞洲之首，而排在前三名的依序為瑞士、盧森堡和冰島，亞洲地區另兩個進入前十的分別為新加坡和阿拉伯聯合大公國，分別位居第七和第九。

2025年瑞士IMD人才評比 香港強升五名居全球第四 擠下星國成亞洲最佳人才吸引地（圖：Shutterstock）

這項最新排名顯示，香港取代新加坡成為亞洲最佳人才吸引地，新加坡則名列亞洲第二、全球第七。這兩個前英國殖民地都是繁忙的港口城市和對外籍人士友好的銀行中心，在爭奪地區總部和家族辦公室方面競爭激烈。

香港的「高端人才通行證計畫」已批准約 9 萬份申請，主要來自中國，並為家族辦公室提供新的稅收優惠，新加坡則推出高收入者的五年期 ONE 通行證，為有子女和房貸的外籍人士提供簽證確定性。

在三項人才競爭力指標上，香港連兩年全面提升，「吸引力」上升 8 位至第 20 名，「投資及發展」上升 1 位，排名全球第 12。

在細分指標方面，香港的科學學科畢業生比例持續高居全球第一，財務技能排名升至全球第三，管理層薪酬和管理教育效能均位居全球第五。

香港特區行政長官李家超表示，排名從去年上升 5 位、較前年上升 12 位，印證了香港政府在教育及人才發展上的成果。他特別提到，香港是全球唯一擁有多達 5 所大學躋身全球前百名的城市。

香港教育局局長蔡若蓮也透露，非本地學生人數從 2022/2023 學年的 5.45 萬人增加至 2024/2025 學年的 7.93 萬人。

香港勞工及福利局指出，多項競爭力數據反映人才正被香港的經商環境所吸引，員工在港工作積極，人才外流的影響逐漸減弱，企業也更重視員工培訓，這些成為香港吸引人才的關鍵因素。

截至上月底，香港各項輸入人才計畫共收到超過 52 萬宗申請，其中逾 35 萬宗獲批，已有超過 23 萬人透過人才計畫抵港。