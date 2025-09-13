營收速報 - 2025年9月13日台股大型公司8月營收一覽（新增1家）
本次公布8月營收一覽
截至台北時間2025年9月13日07:55，彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計239家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|群創-光電業
|186.92億
|1.2%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|群創-光電業
|186.92億
|-3.0%
8月已公布營收一覽
截至目前，已公布8月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達239家。其中營收年增大於 25％有34家，年增小於-20％有47家。
8月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|34家
|大於50億
|>= 0%
|68家
|大於50億
|< 0%
|90家
|大於50億
|<= -20%
|47家
8月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|櫻花建-建材營造業
|4.84億
|5956.0%
|富邦金-金融保險業
|573.87億
|1442.6%
|矽統-半導體業
|2.83億
|1204.9%
|凱基金-金融保險業
|86.12億
|481.3%
|康和證-金融保險業
|8.65億
|190.0%
8月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|遠雄-建材營造業
|60.91億
|395.8%
|力鵬-紡織纖維
|30.97億
|213.1%
|中信金-金融保險業
|250.29億
|137.3%
|興富發-建材營造業
|38.22億
|135.8%
|富邦金-金融保險業
|573.87億
|81.5%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
