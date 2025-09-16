search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至4.65元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.74元下修至4.65元，其中最高估值5.27元，最低估值2.11元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.27(5.27)9.0610.69.89
最低值2.11(2.11)2.834.464.69
平均值4.27(4.35)5.977.246.66
中位數4.65(4.74)67.066.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值96.29億101.01億103.38億98.98億
最低值82.43億70.79億72.44億79.64億
平均值89.00億84.45億88.25億86.30億
中位數90.10億82.05億87.50億80.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

