鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至4.7元，預估目標價為54.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.9元下修至4.7元，其中最高估值5.27元，最低估值1.29元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.27(5.3)9.0610.69.89
最低值1.29(1.29)2.833.814.69
平均值4.27(4.32)5.997.076.66
中位數4.7(4.9)6.017.26.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值85.58億79.39億83.76億80.29億
最低值74.82億70.79億72.44億79.64億
平均值80.20億76.77億77.99億79.97億
中位數82.43億78.21億78.85億79.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

