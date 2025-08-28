鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至4.74元，預估目標價為54.50元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.84元下修至4.74元，其中最高估值5.27元，最低估值2.11元，預估目標價為54.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.27(5.27)
|9.06
|10.6
|9.89
|最低值
|2.11(2.11)
|2.83
|4.46
|4.69
|平均值
|4.35(4.38)
|6.08
|7.24
|6.66
|中位數
|4.74(4.84)
|6.01
|7.17
|6.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|85.58億
|101.01億
|103.38億
|98.98億
|最低值
|74.82億
|70.79億
|72.44億
|79.64億
|平均值
|80.20億
|84.45億
|88.25億
|86.30億
|中位數
|82.43億
|82.05億
|87.50億
|80.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|營業收入
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
