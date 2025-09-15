search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為5.23元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.35元，其中最高估值0.57元，最低估值-0.03元，預估目標價為5.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.57(0.57)0.550.620.61
最低值-0.03(-0.03)0.260.260.41
平均值0.3(0.29)0.420.450.51
中位數0.35(0.33)0.440.450.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值467.02億469.94億473.25億445.45億
最低值412.52億409.91億410.12億410.27億
平均值422.88億424.39億431.11億432.29億
中位數418.67億420.62億428.37億432.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.271.630.33-0.22-0.06
營業收入491.06億464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

