鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-02 11:36

統一超 (2912-TW) 接手經營清水服務區屆滿 1 周年，今 (2) 日首度公布清水服務區旅遊攻略，並推出 1 周年慶活動；統一超觀察清水服務區結合 7-ELEVEN 清水綻門市提供多元商品結構及伴手禮需求等，有效推升業績成長，使去年商場營業額再成長逾 10%。

統一超接手經營清水服務區屆滿1周年。(圖：統一超提供)

統一超自 2022 年起發揮經營通路影響力，發展商場經營模式，深入全台各地迄今，已經營 67 座商場，服務 7 大商場類型包括觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓等，其中，清水服務區自去年起加入泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區經營陣容。

統一超觀察，清水服務區位於旅客南來北往的國道 3 號中繼站，且休息區內提供豐富多元美食、寬敞整潔的休憩空間，並結合 7-ELEVEN 清水綻門市內提供多元商品結構和伴手禮等，客單價平均較一般門市高出 20-50%，創造統一超經營商場事業路上的新成長曲線，帶動 2025 年商場營業額再成長逾 10%。

清水服務區占地超過 5000 坪，共導入 50 大專櫃是全台服務區最多，統一超統計過去一年伴手禮銷量，前 5 名依序為小林煎餅、太陽堂、微熱山丘、玉珍齋、東港漁鄉，其中可即食、可贈禮的小林煎餅釣鐘燒單月熱銷 2 萬盒。

而掀起社群打卡潮的前三大網美景點，分別為室外大器風帆設計的正門口、室內 3 樓的 OPEN!3D 水族影像牆，以及「招潮蟹意象」情境設計的星巴克清水站門市，吸引年輕世代朝聖。