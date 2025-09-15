search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 桂盟(5306)次交易(16)日除息1.01元，參考價87.79元

鉅亨網新聞中心


桂盟(5306-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。

首日參考價為87.79元，相較今日收盤價88.80元，息值合計為1.01元，股息殖利率1.14%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 88.80 1.01489 1.14% 0.0
2025/06/30 94.4 0.86884 0.92% 0.0
2025/03/18 125.0 1.52517 1.22% 0.0
2024/12/19 126.0 1.24751 0.99% 0.0
2024/09/16 149.0 0.72304 0.49% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
桂盟88.8+0.23%

延伸閱讀



Empty