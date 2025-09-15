盤後速報 - 桂盟(5306)次交易(16)日除息1.01元，參考價87.79元
鉅亨網新聞中心
桂盟(5306-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。
首日參考價為87.79元，相較今日收盤價88.80元，息值合計為1.01元，股息殖利率1.14%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|88.80
|1.01489
|1.14%
|0.0
|2025/06/30
|94.4
|0.86884
|0.92%
|0.0
|2025/03/18
|125.0
|1.52517
|1.22%
|0.0
|2024/12/19
|126.0
|1.24751
|0.99%
|0.0
|2024/09/16
|149.0
|0.72304
|0.49%
|0.0
