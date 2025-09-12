search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 鈺齊-KY(9802)次交易(15)日除息3.1元，參考價101.9元

鉅亨網新聞中心


鈺齊-KY(9802-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.1元。

首日參考價為101.9元，相較今日收盤價105.00元，息值合計為3.1元，股息殖利率2.95%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/15 105.00 3.09997 2.95% 0.0
2025/03/18 136.5 1.90015 1.39% 0.0
2024/09/13 117.0 3.0 2.56% 0.0
2024/03/18 124.5 2.0 1.61% 0.0
2023/09/14 139.5 5.99182 4.3% 0.0

