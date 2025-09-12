盤後速報 - 鈺齊-KY(9802)次交易(15)日除息3.1元，參考價101.9元
鉅亨網新聞中心
鈺齊-KY(9802-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.1元。
首日參考價為101.9元，相較今日收盤價105.00元，息值合計為3.1元，股息殖利率2.95%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/15
|105.00
|3.09997
|2.95%
|0.0
|2025/03/18
|136.5
|1.90015
|1.39%
|0.0
|2024/09/13
|117.0
|3.0
|2.56%
|0.0
|2024/03/18
|124.5
|2.0
|1.61%
|0.0
|2023/09/14
|139.5
|5.99182
|4.3%
|0.0
