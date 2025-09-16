search icon



盤後速報 - 亞德客-KY(1590)下週(9月23日)除息19.55元，預估參考價743.45元

鉅亨網新聞中心


亞德客-KY(1590-TW)下週(9月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利19.55元。

以今日(9月16日)收盤價763.00元計算，預估參考價為743.45元，息值合計為19.55元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞德客-KY(1590-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動控制元件,氣動執行元件,。氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售。近5日股價下跌1.28%，集中市場加權指數上漲3.3%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/23 763.00 19.54836 2.56% 0.0
2024/09/26 874.0 17.68314 2.02% 0.0
2023/09/26 981.0 13.11805 1.34% 0.0
2022/09/07 787.0 13.305 1.69% 0.0
2021/06/16 983.0 9.1623 0.93% 0.0

