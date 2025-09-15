盤後速報 - 凱基美國非投等債(00945B)次交易(16)日除息0.08元，參考價14.0元
鉅亨網新聞中心
凱基美國非投等債(00945B-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。
首日參考價為14.0元，相較今日收盤價14.08元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|14.08
|0.08
|0.57%
|0.0
|2025/08/18
|13.88
|0.081
|0.58%
|0.0
|2025/07/16
|13.52
|0.079
|0.58%
|0.0
|2025/06/17
|13.56
|0.1
|0.74%
|0.0
|2025/05/19
|13.86
|0.102
|0.74%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 「大降息」前奏已下！債券ETF除息秀開跑 非投等債年化配息率包辦前五
- 9月債券ETF除息秀！00981B年配近9%最高 00945B票面利率居前
- 盤後速報 - 凱基美國非投等債(00945B)次交易(18)日除息0.08元，參考價13.8元
- 債券ETF超級除息周將登場 這十檔年化配息率破6%
下一篇