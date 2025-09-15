search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 凱基美國非投等債(00945B)次交易(16)日除息0.08元，參考價14.0元

鉅亨網新聞中心


凱基美國非投等債(00945B-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。

首日參考價為14.0元，相較今日收盤價14.08元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 14.08 0.08 0.57% 0.0
2025/08/18 13.88 0.081 0.58% 0.0
2025/07/16 13.52 0.079 0.58% 0.0
2025/06/17 13.56 0.1 0.74% 0.0
2025/05/19 13.86 0.102 0.74% 0.0

台股 台股除權息 台股盤後 盤後速報

