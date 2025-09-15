Fed降息預期助攻貴金屬 法巴估金價上看4000美元 白銀迎新一輪漲勢
鉅亨網記者張韶雯 台北
隨著美國就業市場降溫、聯準會（Fed）降息預期升溫，全球資本市場正迎來新一波資產重估契機。根據法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第 194 期報導指出，低利率環境有利無息資產，黃金與白銀價格持續創高，貴金屬與礦業股成為資金避風港，法巴將黃金 12 個月目標價由 3,500 美元上修至 4,000 美元，白銀則由 45 美元調升至 50 美元，並指出金價創高有四大原因支撐。
報導指出，歐洲中央銀行於 9 月 11 日決議維持基準存款利率在 2% 不變，符合市場預期。法巴認為歐洲央行的降息周期已結束，利率水準將維持至年底。隨著歐洲國防預算與德國基礎建設支出同步增加，歐元區經濟可望獲得成長動能，預計 2026 年歐美貿易緊張影響將逐步減弱，歐洲央行有望重啟升息。
市場焦點轉向本週美國 FOMC 會議，預期聯準會本次及 12 月各降息一碼，2026 年再降息兩次，終端利率可望落至 3.5%。在此背景下，法巴建議投資人維持投資組合多元化，將閒置資金投入資本市場，趁殖利率反彈時鎖定債券收益，於股票與貴金屬價格回檔時逢低布局，並在美元反彈時分批配置非美元資產。
黃金價格自 8 月底突破四個月盤整區間，9 月 8 日每盎司衝破 3,600 美元，創歷史新高。法巴指出，金價漲勢主要受到四大因素支撐：
白銀亦受惠於「銀代金」效應與工業需求擴張，價格具補漲潛力。在電子業、太陽能、航太科技、資料中心與氫能等新興產業帶動下，白銀供不應求，短期供給緊張將支撐價格走勢。
今年以來貴金屬價格屢創新高，帶動相關礦業股表現。儘管股價顯著上漲，金銀礦商仍維持合理本益比，估值尚未過熱。報導指出，營運槓桿效應使金屬價格每上漲一美元，礦商獲利可成倍增加，加上全球供應吃緊、工業需求持續擴張，銅、銀、稀土等礦業股漲幅明顯超越 MSCI 世界指數。自 4 月股市觸底以來，美國金屬與礦業類股累計漲幅達 66%，成為避險資金焦點。
法巴表示，在全球利率即將反轉、地緣風險升溫、美元走弱的環境下，貴金屬與礦業資產具備長期配置價值，後市展望樂觀。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美銀新投資建議：不再「遠離中國」、看多債券、非美資產與黃金
- 金價劍指4000美元！高盛喊到5000、瑞銀上修預測 法人：股債配置納入金礦股提高風險報酬
- 金價屢創新高 是時候拋售黃金了嗎？
- 〈貴金屬盤後〉Fed有望啟動今年來首度降息 黃金等貴金屬周線全面攻高
下一篇