凱基證首創國內WMP認證課程 設財管服務新標竿

2025-09-15

隨著高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升，凱基證券今 (15) 日宣布領先業界推出全台首創「財富管理專業顧問 (WMP, Wealth Management Professional)」認證課程，與證基會共同打造全台獨家的專業培訓機制，更首創模擬情境實戰口試階段，展現出專業團隊強化後的財管服務實力。

凱基證首創國內WMP認證課程。(鉅亨網資料照)

凱基證表示，WMP 認證課程以理財規劃業務為導向，參考國際知名理財規劃認證，結合理論知識和實務演練，並由業界講師帶領案例研討與分組討論，強化學員學習效率。

凱基證本次 WMP 認證課程針對全台逾百位分公司經理人和營業台主管，規劃為期 16 小時的專業訓練，課程內容涵蓋稅務規劃、股權傳承、全方位理財規劃等關鍵主題。

為確保學習成果能有效運用於實戰現場，學員須通過「筆試測驗」和「個人案例口試」兩階段評核，才可獲頒 WMP 認證與專屬徽章。

其中，口試階段模擬顧問向客戶簡報情境，考驗學員在溝通表達、客戶背景分析和理財規劃的實戰應對能力，讓學員普遍能針對高資產個人與家庭、企業主等多元客群，提出跨世代財富傳承、家庭財務分析、境外資金回台等具體可行的行動方案，協助客戶建立清晰的財務願景與規劃藍圖，充分體現顧問角色的專業價值。