保經業唯一 公勝保經勇獲台灣永續行動獎金獎肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-15 14:36

保經業唯一獲獎！公勝保險經紀人公司（6028-TW）於日前舉辦之「2025 TSAA 台灣永續行動獎」頒獎典禮，以「SDG03 五大挑戰 健康永續」專案獲得台灣行動永續獎金獎肯定，是榜單中唯一獲獎的保經公司，展現公勝保經在永續推動、健康促進的積極性與創新性。

公勝保經獲台灣行動永續獎肯定，企業溝通部資深協理郭莉芳(中)代表領獎。（圖：業者提供）

公勝保經董事長蔡聖威指出，為鼓勵公司夥伴培養運動習慣保持健康，公勝保經自 2022 年積極推動健行、自行車、爬山、游泳、跑步等五大挑戰運動。以「你運動，公司幫你捐款」為號召，將夥伴的運動里程數兌換成捐款金額捐贈給公勝保經長期合作之公益單位，讓公益單位能提供更周全的方案，照顧更多服務對象。2022～2024 年號召近 3,300 人次參與，累計捐出逾 800 萬元善款，不僅幫助公勝夥伴養成運動習慣，亦藉由影響力與號召力，邀請更多人加入運動行列，

五大運動讓公勝夥伴樂於運動、身體健康，落實社會關懷，擴大自身公益影響力，公勝夥伴藉此與公司攜手同行，實踐聯合國永續發展目標 SDG3 促進健康與福祉。不僅此次獲得 2025 TSAA 台灣永續行動獎讚揚，亦在 2024 年「2024 CHR 健康企業公民獎」肯定，顯示公勝保經與同仁上下一心，將健康作為長期推動與維護的目標上的努力，備受各界認同。