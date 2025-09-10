今年2檔新基金狂募逾200億元 富邦投信資產管理規模突破兆元大關
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股市場行情持續加溫，加上 ETF、基金投資熱潮，帶動富邦投信資產管理規模持續攀升，截至 2025/9/9，富邦投信總管理資產管理規模 (含公私募與全委) 一舉突破新台幣兆元大關、達 1 兆 42 億元，再創新高紀錄，為今 (2025) 年繼成功合併日盛投信後，再創成立以來新里程碑。
富邦投信董事長黃昭棠表示，富邦投信深耕主動、被動基金市場多年，今年初完成日盛投信合併，產品線持續朝向多元化發展目標邁進，致力滿足投資人各式投資需求。今年也已成功募集兩檔新基金─富邦旗艦 50 ETF(009802-TW) 與富邦雙核心戰略多重資產基金，合計募集金額突破 200 億元，是今年基金募集成績最亮眼的投信業者，後續也將再推出創新 ESG、主動式 ETF 等主題產品。
黃昭棠指出，得益於產品組合策略綜效，即便面對美國總統川普上任後引發的全球金融市場波動，富邦投信今年以來總管理資產規模依舊交出 22% 驚人成長率，順利挺進兆元俱樂部。
同時，富邦投信在 ETF、股票型與債券型基金領域表現同樣亮眼，根據投信投顧公會統計至 2025/7 資料，發行之國內外 ETF(不含期信 ETF) 檔數高達 45 檔，穩居同業之冠，其中涵括多檔全市場絕無僅有之產品類別，如越南、印度、恒生國企等，以及全台最大的海外股票 ETF - 富邦 NASDAQ。海外股票型 ETF 合計規模更是位居業界第一，國內股票型 ETF 規模則排名市場前四，公募基金管理規模同樣名列前四名，顯見富邦投信在各產品領域皆展現穩健成長力道。
展望後市，8 月美國對等關稅與半導體關稅初步底定淡化市場疑慮，同時企業獲利表現優異，使全球股市續創新高，而股市見高的同時、投資難度也將增加，後續市場關注將圍繞在「弱勢美元」、「聯準會降息預期」等議題。
有鑑於此，富邦投信已優先掌握市場脈動，首檔納入比特幣 ETF 投資的「富邦雙核心戰略多重資產基金」已於 8/12 成立，投資組合中將包含黃金類資產 (含 ETF 與主題基金) 及 5% 以內的比特幣 ETF，可望對沖美元弱勢的風險，讓投資人為「美元再度承壓」做好投資準備，對於手中握有美元資產的投資人而言，可列為選項之一。
此外，9 月聯準會利率會議宣布降息機率，依據 FedWatch 最新預估已達約 88.2%，富邦投信即將推出「富邦優選收益傘型基金」，旗下兩檔子基金分別為「富邦環球動態入息投資級債主動式 ETF」(00982D) 、「富邦環球複合優選收益債主動式 ETF」(00983D) ，以主動掌握降息、利率走低時債市資本利得投資佳機、同時追求債券息收機會為目標，並適時適當對美元避險，增加長期勝率潛力。
