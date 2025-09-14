美國晶片巨頭三年降價一半 中國企業陷被動跟跌困境

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-14 20:05

中國商務部周六（13 日）發布公告，決定對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷調查。

中國商務部發布公告，決定對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷調查。（圖：新華網）

中國商務部新聞發言人表示，此次反傾銷調查是應中國國內產業申請發起，符合中國法律法規和世貿組織（WTO）規則。調查涉及自美進口的通用接口和柵極驅動晶片。

‌



根據申請人提交的初步證據顯示，2022 至 2024 年，申請調查產品自美進口量累計增長 37%，進口價格累計銳減 52%。

據《第一財經》周日報導，美國相關通用接口晶片從 2022 年人民幣 3.00 元 / 顆降至 2023 年 2.04 元 / 顆，2024 年為 1.55 元 / 顆，2024 年較 2022 年累計降幅達 48%。

柵極驅動晶片也從 2022 年人民幣 3.99 元 / 顆降至 2023 年 2.53 元 / 顆，2024 年為 1.76 元 / 顆，2024 年較 2022 年累計降幅達 55%。

以美國德州儀器（TI）為例，TI 的通用接口晶片（CAN 接口）TCAN1043DRQ1 型號，2022 年第 1 季為人民幣 2.1 元 / 顆，2024 年第 4 季 1.13 元 / 顆，累計降幅超 46%。隔離型柵極驅動晶片 UCC21520QDWRQ1 以及非隔離型柵極驅動晶片 UCC27524AD 的產品價格降幅也分別在上述時間點累計降幅達到 50%、53%。

相較之下，通用接口晶片中國國內價格 2024 年較 2022 年累計降 33.59%，柵極驅動晶片累計降 22.13%，且國內價格降幅始終低於進口產品，中國國內企業陷入被動跟跌困境。

2024 年相比 2023 年，中國國內產業同類產品的加權平均單位內銷毛利潤下降 33.41%，其中通用接口晶片的單位內銷毛利潤下降 38.76%，柵極驅動晶片的單位內銷毛利潤下降 22.68%，獲利能力大幅下降。

江蘇省半導體行業協會表示：「原產於美國的傾銷進口相關模擬晶片，已對中國相關模擬晶片產業造成嚴重衝擊，國內企業從 2023 年起由盈轉虧，2024 年虧損額進一步擴大 7.05%，開工率較 2022 年下降 17 個百分點，研發投入能力被嚴重削弱。」